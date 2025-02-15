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Türkiye
AA 15.02.2025 21:10

Yasaklı bölgede kayak yaptı, çığa yakalandı: O anlar kamerada

Palandöken Dağı'ndaki çığın ilk anı, yasaklı bölge olan pist dışında kayak yapan İranlı kayakçının kask kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, İranlı kayakçının önünde 3 kişiyle dağdan indiği görülüyor. Slalom yaparak ve şarkı söyleyerek yasaklı bölgeden inen kayakçının, yukarıdakilerin seslenmelerini takiben hemen arkasından gelen çığla bir süre sürüklendiği görülüyor.

Kayakçının, telesiyejden kendisine seslenenlere İngilizce `Ben iyiyim` dediği ve akıntı durduktan sonra `Elhamdülillah, elhamdülillah` dediği duyuluyor.

Olay

Palandöken Dağı'nda "Yusufun Deresi" mevkisi diye tabir edilen bölgeden çığ düştü. Yamaçtan kopan çığın bir kısmı, kayak merkezinin kuzey pistindeki bir alana aktı.

Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı

İl Jandarma Komutanlığınca, Valiliğin "Palandöken Kayak Merkez'inde Yapılacak İşlemler ile Uyulması Gereken Kurallar ve Alınacak Tedbirler" konusundaki genel emri kapsamında, Palandöken Kayak Merkezi'nde çığ bölgesine giren 4 kişiye toplam 11 bin 812 lira ceza kesilmişti.

Palandöken'de kayakçılara kapalı olan alana çığ düştü
Palandöken'de kayakçılara kapalı olan alana çığ düştü

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