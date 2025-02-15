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Türkiye
AA 15.02.2025 19:04

İstanbul'da sağanak etkili oldu

İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak aralıklarla etkisini sürdürdü. Kentte soğuk ve yağışlı havanın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 74 olarak ölçüldü.

İstanbul'da sağanak etkili oldu

Megakentte etkili olan sağanak, trafikte de sürücülerin yavaş seyretmesine neden oldu.

Anadolu ile Avrupa yakaları arasındaki geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu yaşandı.

Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye ve Beykoz gibi ilçelerde yer yer etkisini artıran yağış sırasında araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Avrupa Yakası'nda da Beyoğlu, Beşiktaş, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Avcılar ve Beylikdüzü'nde de zaman zaman sağanak etkili oldu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar dükkan tentelerinin altına sığındı.

İBB Cep Trafik uygulamasına göre trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 71, Anadolu Yakası'nda yüzde 78, kent genelinde ise yüzde 74 olarak ölçüldü.

İstanbul'da sağanak etkili oldu

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