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Türkiye
AA 15.02.2025 13:10

Durdurulan araçtaki gizli bölmede uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Beşiktaş'ta aracındaki düzenekle açılan gizli bölmede uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı yunus polisleri, Balmumcu Mahallesi'nde dün şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçtan indirilen sürücü H.İ'nin (38) üst aramasında 1,6 gram kokain ele geçiren ekipler, detaylı inceleme ve arama yaptı.

Arka kapıya gizli bölme yapmışlar

Araçtaki mıknatıs ve sürücü kapısındaki çarpı işaretini fark eden polis, düzenekle açılan arka kapıdaki gizli bölmeye ulaştı.

Bölmedeki çoraplarda 32 parça halinde uyuşturucu madde, 103 bin lira ile bir cep telefonu bulundu.

Gözaltına alınan sürücü H.İ'nin çeşitli suçlardan 9 kaydının olduğu belirlendi.

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