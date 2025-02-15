Çok Bulutlu 4.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 15.02.2025 09:43

Yurdun iç ve batı kesimlerinde hava sıcaklıkları artıyor

Ülke genelinde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artarak mevsim normalleri civarında yer yer üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Yurdun iç ve batı kesimlerinde hava sıcaklıkları artıyor
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülke genelinin parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Batı Karadeniz Kıyıları ile Bursa, Manisa, Denizli, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Yurdun iç ve batı kesimlerinde hava sıcaklıkları artıyor

İç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren kuzey kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı öngörülüyor.

Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz kıyılarında kuzeylı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ETİKETLER
Hava Durumu Meteoroloji
Sıradaki Haber
Sarp'ta 910 adet su kaplumbağası ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:45
Türkiye'nin rüzgar enerjisi kapasitesi 13 bin megavatı aştı
11:43
'Evde bakım yardımı' kapsamında 5,4 milyar lira ödeme yapıldı
11:35
KOSGEB 2025'te 52 bin KOBİ'ye destek sağlayacak
11:31
TBMM Başkanı Kurtulmuş, yarın Japonya'ya gidecek
11:44
Gazze'deki ateşkes kapsamında 6'ıncı rehine takası gerçekleşiyor
11:11
Küresel piyasalar FOMC toplantı tutanaklarına odaklandı
Meke Gölü beyaza büründü
Meke Gölü beyaza büründü
FOTO FOKUS
Gazze'de işgalci İsrail'in yıkıma uğrattığı üniversiteler görüntülendi
Gazze'de işgalci İsrail'in yıkıma uğrattığı üniversiteler görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ