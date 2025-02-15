Yurdun iç ve batı kesimlerinde hava sıcaklıkları artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülke genelinin parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Batı Karadeniz Kıyıları ile Bursa, Manisa, Denizli, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

İç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren kuzey kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı öngörülüyor.

Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz kıyılarında kuzeylı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.