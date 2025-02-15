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Türkiye
AA 15.02.2025 07:04

Hırsızlık zanlısı kendisini gözaltına almaya çalışan polislere saldırdı

Malatya'da hırsızlık şüphelisini gözaltına almaya çalışan polislerden biri uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı. Şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Hırsızlık zanlısı kendisini gözaltına almaya çalışan polislere saldırdı

Hırsızlık suçundan aranan İ.K. (30), Bulgurlu Mahallesi'ndeki Malet-2 konteyner kentte kendisini gözaltına almaya çalışan polis ekiplerine bıçakla saldırdı.

Polis memuru E.D. bıçakla yaralandı. Zanlı ise bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay yerine takviye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı polis memuru, ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

Zanlı ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.

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