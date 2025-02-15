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Türkiye
AA 15.02.2025 06:20

Kayseri'de trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı

Kayseri'de hafif ticari aracın iş makinesiyle çarpışması sonucu ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı

H.D'nin kullandığı hafif ticari araç ile H.I. idaresindeki iş makinesi Kayseri-Malatya kara yolunun 20. kilometresinde çarpıştı.

İş makinesi sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hafif ticari araç sürücüsü H.D. ve araçtaki bir kişi çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçta sıkıştı.

İtfaiye yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan 2 kişi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumun ağır olduğu öğrenildi.

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