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Türkiye
AA 14.02.2025 23:57

Adıyaman'da başıboş köpeklerin saldırdığı 4,5 yaşındaki çocuk yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi sınırlarında 5 başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 4,5 yaşındaki çocuk yaralandı.

Adıyaman'da başıboş köpeklerin saldırdığı 4,5 yaşındaki çocuk yaralandı
[Fotograf: AA]

Asfalt Mahallesi'nde kuzeniyle evinin önünde oynayan 4,5 yaşındaki Osman Can Yasılak'a, 5 sahipsiz köpek saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Yasılak, ailesi tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine götürüldü.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edilen çocuğa tetanos ve kuduz aşısı yapıldı.

Çocuğu annesi kurtardı

Anne Dilara Yasılak, gazetecilere, öğle saatlerinde çocuğunun kuzeniyle sokağa oynamaya çıktığını söyledi.

Bir süre sonra dışarı çıktığını belirten Yasılak, "Dışarı çıktığımda çocuğum köpeklerin elinde kalmıştı. Çocuğum, 5 köpeğin saldırısına uğradı. Çocuğumu geç de olsa köpeklerin ellerinden aldım ve kendi imkanlarımızla ilçedeki hastaneye götürdük. Sonra Gaziantep'e sevk edildi. Şu an durumu iyi. Tedavisi sürüyor. Bekleyeceğiz." dedi.

"Kafası ve vücudunda derin yaralar var"

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Semih Çelik de "Çocuğumuzun şuuru açık. Ancak kafası ve vücudunun çeşitli yerlerinde derin yaralar mevcut. Hastamızı yoğun bakım ünitesinde takip altına aldık. Öncelikle enfeksiyonu kontrol altına aldıktan sonra yaralarını tedavi edeceğiz." dedi.

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