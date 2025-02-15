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Türkiye
AA 15.02.2025 09:26

Sarp'ta 910 adet su kaplumbağası ele geçirildi

Sarp Gümrük Kapısı’nda risk analizi yapılan bir araçta 910 adet su kaplumbağası ele geçirildi.

Sarp'ta 910 adet su kaplumbağası ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Sahası’na gelen bir araç risk analizi çalışmaları kapsamında şüpheli bulundu ve x-ray taramasına sevk edildi. Yapılan x-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edildi.

Sarp'ta 910 adet su kaplumbağası ele geçirildi

Piyasa değeri 655 milyon lira

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen detaylı aramalarda değeri 655 milyon Türk lirası olan 910 adet su kaplumbağası yurda yasa dışı yollardan sokulmaya çalışılırken ele geçirildi.

Olayla ilgili Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

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