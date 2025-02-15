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Türkiye
AA 15.02.2025 14:05

Edirne'de tır yangını ulaşımı aksattı

Edirne'de limonata yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kapıkule Sınır Kapısı'na giden yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Edirne'de tır yangını ulaşımı aksattı

Avrupa Otoyolu'nda Archıl Gobadze'nin kullandığı Gürcistan plakalı tırın dorse kısmındaki lastik, Kapıkule Sınır Kapısı yoluna bir kilometre kala seyir halindeyken alev aldı.

Alevleri fark eden sürücü, tırı yolun kenarına park ederek dorse ile çekiciyi ayırdı.

Edirne'de tır yangını ulaşımı aksattı

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Limonata yüklü tırın dorsesi yanarak kullanılamaz hale gelirken, sınır kapısına giden yol bir süre trafiğe kapatıldı.

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