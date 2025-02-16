Duman 8.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 16.02.2025 08:56

Şantaj ve tehditle 17 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi

Ankara'da şantaj ve tehditle sahte senetler imzalattıkları 4 kişiden 17 milyon lira alan çete, polis ekiplerinin eş zamanlı operasyonlarıyla çökertildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şantaj ve tehditle 17 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şikayet üzerine başlattığı soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında 4 kişiye şantaj, tehdit yoluyla düzenledikleri sahte senetleri imzalatan, yüksek faizle kendilerine borçlandıran ve bu kişilerden toplamda 17 milyon lira aldıkları öğrenilen 5 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

Ayrıca, şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda; biri suikast için tasarlanmış 6.35 mm çapında 2 mermi kapasiteli kısa menzilli anahtarlık silahı olmak üzere, toplamda üç adet ruhsatsız silah ve 170 adet mermi ele geçirildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

ETİKETLER
Ankara
Sıradaki Haber
Sahibinden kaçtı, boş havuzda mahsur kaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:00
İstanbul'da sahte içki operasyonu: 345 litre ele geçirildi
10:38
Sibirya soğukları geri dönüyor: İstanbul ve Ankara'da kar bekleniyor
09:59
YSK'nın kuruluşunun 75. yıl dönümü
10:09
Bakan Fidan'dan Almanya'da diplomasi trafiği
09:34
Salıverilen Filistinli hali, İsrail cezaevlerindeki durumu ortaya koydu
09:20
Trafikte makas atmaya yeni yaptırımlar geliyor
Hindistan'da tren istasyonunda izdiham: En az 16 ölü
Hindistan'da tren istasyonunda izdiham: En az 16 ölü
FOTO FOKUS
Yasaklı bölgede kayak yaptı, çığa yakalandı: O anlar kamerada
Yasaklı bölgede kayak yaptı, çığa yakalandı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ