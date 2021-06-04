Şüphelilerin, bankaların müşteri hizmetleri numaralarını önüne +99 rakamını ekleyerek taklit edip, müşterileri bankadan aradıklarına ikna etmeye çalıştıkları tespit edildi.

''Hesabınızdan para çekildi ya da bahis oyunlarında kullanıldı'' şeklinde yönlendirmeler yaparak hesap bilgilerini ele geçiriyorlardı.

Bu yöntemle mağdurların hesaplarındaki parayı, 3'üncü şahıslara EFT ya da havale yaparak haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıktı.

13 kişi yakalandı

İhbarlar üzerine polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanan 5 kişi çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Operasyonun bir ayağı da Düzce'ye uzandı. 8 kişi daha gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca ve dijital materyal ele geçirildi.