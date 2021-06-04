Haber Giriş: 4 Haziran 2021 Cuma 09:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Elektrik trafosuna çarpan tırda yangın çıktı
Diyarbakır'da bir tır, gece saatlerinde yüksek gerilim trafosuna çarptı, sürücü yaralı olarak kurtarıldı.
Kaza, Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Batı çevre yolu üzerindeki cezaevi kavşağında bir tır, yüksek gerilim trafosuna çarptı.
Çarpmanın şiddeti ile kopan yüksek gerilim hatları aracın üzerine düştü, yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyüyerek aracı kapladı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.
Kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü tedavi altına alındı.
Bir süre aksayan trafik, yerdeki yüksek gerilim hatlarının itfaiye ekiplerince kaldırılması ile yeniden normale döndü.
Etiketler: Yangın
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