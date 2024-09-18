Şezlong, avize, bisiklet...Unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor

Tramvaylarda unutulan eşyalar Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait SAMULAŞ binasındaki kayıp eşyalar odasında muhafaza ediliyor.

Şezlongdan bisiklete, avizeden mutfak eşyalarına, aile cüzdanından cep telefonlarına, sandalyeden kimlik ve kredi kartlarına kadar birçok eşya burada sahiplerini bekliyor.

[Fotoğraf: İHA]

SAMULAŞ Güvenlik Amiri Samet Tahta unutulan eşyalarla ilgili şunları söyledi:

"Tramvayları her gün binlerce insan kullanıyor. Birçok eşya unutulabiliyor. Eşyalar unutulduğunda bizim güvenlik personeli arkadaşlarımızla birlikte eşyaları kayıt altına alıyoruz. Resmi evrak düzenleyerek, kayıp eşya odamıza getiriyoruz. Kayıp eşyalara baktığımızda en fazla unutulanlar kimlikler, SAMKART'lar ve cüzdanlar oluyor. Şezlong, gitar ve diplomalar da unutulabiliyor. 1 Ocak 2024 itibarıyla resmi kayıtlar çerçevesinde bizlerin eline bin 250'ye yakın unutulan eşya geldi. Bunun 750'den fazlasını sahiplerine teslim ettik. SAMULAŞ internet sitemizde kayıp eşya bölümü mevcut. Buradan da takip edebilirler. Tramvaylarda bulduğumuz eşyaları kaybeden veya unutan vatandaşlarımıza ulaştırmaya gayret ediyoruz.”

[Fotoğraf: İHA]

Unutulan bazı eşyalar arasında palet, şezlong, baret, tablo, bavul, yüzlerce kimlik kartı ve matkap bulunuyor.