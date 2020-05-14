Haber Giriş: Kaynak: DHA
Seyyar müze gibi dolaşıyorlardı, 270 parça objeyle yakalandılar
[Fotoğraf: DHA]
Afyonkarahisar'da tarihi eser niteliği taşıyan objeleri satmaya çalışan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince bir otomobilde yakalandı. Şüphelilerin üzerinden ve araçlarından 270 parça obje çıktı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sandıklı ilçesinde oturan M.E.'nin elinde tarihi eser niteliği taşıyan tarihi objeler bulunduğu ve satmak istediği yönündeki istihbarat sonrası fiziki takip başlattı.
Yapılan çalışmalar sonucu M.E., Sinanpaşa ilçesi Tınaztepe beldesinde bir araç içerisinde Y.Y. ile otururken yakalandı.
Şüphelilerin üzerlerinde ve araç içerisinde yapılan aramada 250 sikke ve 20 tarihi eser niteliği taşıyan obje olmak üzere toplamda 270 parça eser ele geçirildi.
Eserleri satmaya çalıştıkları belirlenen 2 şüpheli, adli makamlara sevk edildi.
Etiketler: tarihi eser gözaltıSon Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 13:45
Son Haberler
- 15:17
- 15:17
- 15:12
- 15:03
- 15:10
Sıradaki Haber
Mahalleleri Konya'da ama hayatları Isparta'da geçiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz