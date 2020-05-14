Beyşehir Gölü'ne kıyısı bulunan 530 nüfuslu Gölyaka Mahallesi, Konya'ya bağlı. Ancak mahalle sakinleri, ilçe merkezine kara yoluyla ulaşabilmek için Isparta'nın Yenişarbademli ilçesindeki Gölkonak köyünden geçen yolları kullanmak zorunda kalıyor.

Coğrafi konumu nedeniyle Isparta'ya yakın olan Konya il merkezine kara bağlantısı olmayan mahallenin sakinleri, Konyalı olmalarına rağmen yıllardır ekmek almak ya da banka işlemlerini görmek için 5 kilometre mesafedeki Yenişarbademli ilçesine gidiyor.

"Her zaman Yenişarbademli'yi tercih ediyoruz"

Gölyaka Mahallesi Muhtarı Ömer Kurnaz, Türkiye'de az görülebilecek ilginç bir coğrafi konuma sahip olduklarını söyledi.

Beyşehir ilçe merkezine gidebilmek için tek alternatiflerinin sınırlarındaki Isparta'nın Yenişarbademli ilçesine bağlı Gölkonak Mahallesi olduğunu belirten Kurnaz, şunları anlattı:

"Gölyaka, Konya'nın Isparta sınırında ama aynı zamanda bu ilin etrafını çevirdiği bir mahalle konumunda. Yenişarbademli'den geçmek istemesek bile Konya'ya veya Beyşehir'e gidebileceğimiz diğer kara yolu bağlantımız da Isparta'nın başka bir ilçesi olan Şarkikaraağaç'tan sağlanıyor. Ama bu alternatif güzergahla kara yolu bağlantımızı daha çok uzatmak durumunda kalacağımız için her zaman Yenişarbademli'yi tercih ediyoruz."

[Fotoğraf: AA]

"Herhangi bir sıkıntılı durum yoksa bırakıyorlar"

Mahallelerinin, bu coğrafi konumuyla Isparta'nın içerisinde kalan bir yerleşim merkezi gibi nitelendirildiğini belirten Kurnaz, şunları söyledi:

"Malum, ülkemizde koronavirüs salgını söz konusu. Hafta sonları Konya, il olarak sokağa çıkma yasağı getirilen 31 büyükşehir arasında yer alıyor, ama bitişiğimizdeki Isparta topraklarında böyle bir kısıtlama söz konusu değil. Bir de Konya ile Isparta arasında iller arası seyahat kısıtlaması bulunuyor. Beyşehir merkeze giderken zorunlu olarak Gölkonak Köyü'nden geçiş yaparken bu kısıtlamalar dolayısıyla herhangi bir sıkıntı yaşayıp yaşamadığımızı herkes merak ediyor. Biz böyle bir sıkıntı yaşamıyoruz. Zaten burada tanınıyoruz, herhangi bir sıkıntılı durum yoksa bırakıyorlar."

Resmi işlemleri Konya'da hallediyorlar

Kurnaz, Konya'nın Beyşehir ilçe merkezine 55, il merkezine ise 145 kilometre mesafede bulunduklarını hatırlattı. Mesafenin bu kadar uzak olması nedeniyle mahalle sakinlerinin yıllardır genellikle banka, eczane, alışveriş ve diğer günlük işleri için Isparta'nın Yenişarbademli ilçesini kullandıklarını, Beyşehir'e ise genellikle resmi işler için gidildiğini anlattı.

Mahalleye yakın olması nedeniyle herhangi bir sağlık sorunu yaşadığında ambulansın da Yenişarbademli ilçesinden geldiğini söyleyen Kurnaz, "Mahalle sakinleri olarak yakınımızdaki Yenişarbademli ilçemizle adeta iç içe girdik. Kız aldık, kız verdik. Yani herkes burada birbirini ismiyle tanır, bilir. Ekmek ihtiyaçlarımız da Yenişarbademli'den gelir. Resmi işlerimiz dışında daha çok Yenişarbademli’ye gider geliriz. Mahallemizde ilkokul var, ancak ortaokul ve lise için vatandaşlarımız imkanlarına göre Yenişarbademli veya Beyşehir'e çocuklarını göndermeyi tercih ediyor" dedi.

Evi Konya'da, bahçesi Isparta'da

Gölyakalı Ramazan Tüger, kış döneminde Beyşehir ilçe merkezindeki evinde kaldığını, yazınsa mahallesine geldiğini belirtti.

Elma yetiştirdiği bahçesinin Gölyaka Mahallesi’ne yaklaşık 100 metre mesafedeki Isparta topraklarında yer aldığını anlatan Tüger, şöyle konuştu:

"Mahalleme ve bahçeme gidebilmek için mutlaka Isparta hudutlarına girmem gerekiyor. Beyşehir'den gelirken Yenişarbademli'nin Gölkonak Köyü'nden geçiş yaparak buraya gelebiliyoruz. Yani buralara gelip giderken kesinlikle Isparta topraklarının içerisine girip Gölyaka Mahallesi'ne geçmek durumundayız. Bu, ben doğdum doğalı böyle. Konya'nın bir mahallesi olarak Beyşehir Gölü'nün dibindeyiz ama etrafımızda Konya değil Isparta toprakları mevcut. Eskiden Beyşehir Gölü'nün tamamı Konya sınırları içerisindeydi, şimdi ise bir bölümü Isparta'ya bağlı. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de coğrafi konum olarak böyle bir örnek yok."