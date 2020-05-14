Ankara Valiliği, hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde hissedilir derecede artacağı açıkladı. Valilik, konuyla ilgili açıklamasında vatandaşlara şu uyarıları yaptı:

"Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 9 ila 13 derece üzerinde seyredeceği ve uzun yıllar mayıs ayı ortalamalarına göre en yüksek sıcaklık değerlerini de yer yer aşabileceği değerlendirildiğinden, özellikle risk grubunda bulunan vatandaşlarımızın, aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, sağlıkları açısından önem arz etmektedir."