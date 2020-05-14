25 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan Cemalettin Kavaklıgil, yarım asırdır heybesiyle Anadolu'da köyleri gezerek derlediği masallarını 65 kitapta topladı.

Masalları çocuklara ulaştırmak için kitap yazmakla yetinmeyen Kavaklıgil, 13 yıldır okul okul gezerek heybesinden çıkardığı birbirinden renkli masalları çocuklara aktardı.

Masalcı Dede şimdilerde ise koronavirüs nedeniyle okullarda anlatamadığı masalları Türkiye'nin dört bir yanından kendisine telefonla ulaşan çocuklarla buluşturuyor.

Üç çocuk, 9 torun sahibi Kavaklıgil, yaptığı açıklamada, Türk edebiyatında "Masalcı Baba" olarak bilinen Eflatun Cem Güney'in köylerinde masal anlatması ile kendisinde masal tutkusu oluştuğunu söyledi.

"Eflatun Cem Güney'den etkilendim"

Anadolu'nun zengin kültürünün masallara da yansıdığını, öğretmenlik yaptığı yıllardan itibaren 52 yıldır köyleri gezerek yaşlılardan masallar dinlediğini belirten Kavaklıgil, "Eflatun Cem Güney, masal derlemek ve anlatmak için köyümüze geldi. Çok sevindim. Ben de masal anlatacağım dedim. Onun izinden gittim. Önce köyümün sonra komşu köylerin masallarını derledim" dedi.

"Masallarımı daktilo ile yazdım"

Kavaklıgil, Anadolu'yu yarım asırdır gezerek masal derlediğini kaydederek, "Heybeme koyduğum kalıp kalıp beyaz sabunlar ile köye gider, var mı bana masal anlatacak nineler, dedeler derim. Onlar da gelir bildikler masalları bana anlatırdı. Ben de dinlediğim masalları evde daktilonun başına oturur yazardım" diye konuştu.

"Telefonda masal anlatıyorum"

Koronavirüs salgını başlamadan önce okullarda çocuklara masal anlattığını belirten Kavakligil, "Ankara'da 24 farklı okulda masal anlatmaya başladım, sonra gidecek diğer iller ve okullar vardı. Ama salgın nedeniyle gidemedik. Şimdilerde çocuklar bana telefon açıyor. Ben de onlara telefondan masal anlatıyorum" ifadesini kullandı.