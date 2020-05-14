Nişandan sonra 30 kişide koronavirüs çıktı
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Hüyüklü Mahallesi'ndeki nişan törenine katıldıktan sonra rahatsızlanan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Karantinaya alınan mahallede, koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan vaka sayısı 30 yükseldi.
Hüyüklü Mahallesi'nde 2 aile arasında bir çiftin nişan töreni yapıldı.
Nişana katılanlardan 5 kişinin rahatsızlanarak gittikleri hastanede yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı.
Bunun üzerine bin 600 nüfuslu mahalle, 8 Mayıs günü karantinaya alındı.
"Filyasyon ekibi çalışma başlattı"
Mahalleye giriş-çıkışlar jandarma ekiplerince kapatılırken, Afşin İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi, tedavi altına alınan 5 kişi ile görüşerek, nişana katılanları ve kimler ile temas ettiklerini belirleyerek çalışma başlattı.
İlk yapılan çalışmalar neticesinde mahalledeki vaka sayısı 17'ye çıktı.
Filyasyon ekibi bu kişilerin de temas ettiği kişileri tek tek ziyaret edip, test için örnek aldı.
Yapılan testler sonunda, mahalledeki pozitif vaka sayısı 30'a yükseldi.
30 kişinin hastanede tedavileri sürerken, filyasyon ekibinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.
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