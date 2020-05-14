Valilikten yapılan açıklamada, Vali Muammer Erol başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisinin 31 Mart 2020 tarihinde kapatılan pazar yerlerindeki iş yerleriyle ilgili toplandığı bildirildi.

Pazarcı esnafların talepleri doğrultusunda ve yaşanan olumlu gelişmelerin göz önüne alınarak yasağın tekrar değerlendirildiğine yer verilen açıklamada, belirtilen kurallara uymaları şartıyla kapalı pazar yerlerinde faaliyet gösteren tüm dükkanların bugünden (14 Mayıs 2020) itibaren açılabileceği ifade edildi.

Kapalı pazar yerlerindeki iş yerlerinin açılabilmesi için uyması gereken kurallara değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pazara giriş ve çıkışların halen uygulanmakta olan farklı yerlerden yapılması uygulamasına devam edilmesine, pazar yerlerine giriş çıkışların kolluk kuvvetleri ve belediye zabıta ekiplerince kontrol altında tutulmasına devam edilmesine, pazar yerlerindeki dükkan sayının yarısı kadar kişinin içeri girmesine ve içeriden çıkıncaya kadar yeni bir kişinin alınmamasına, pazar girişleri ve dükkanların bulunduğu alanda belli yerlere el dezenfektanı konulmasına, dükkan sahiplerinin müşterileri için el dezenfektanı bulundurması ve satış yaptığı ürünlere müşteri dokunmadan önce el dezenfektanı ile ellerini dezenfekte etmesini sağlamasına, açıkta satılan gıda ürünlerinin şeffaf bir örtüyle kapatılmasına, esnafın ve pazara gelenlerin maske takması ve sosyal mesafe kurallarına uyulması, özellikle 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü hem sebze meyve pazarının kurulması hem de arefe günü olması nedeniyle oluşabilecek kalabalığa karşı giriş çıkışların daha dikkatli takip edilmesi ve denetlenmesine karar verilmiştir."

Ayrıca, yapılan denetimlerde gerekli tedbirlere uymayanlara idari para cezası verileceği, konusu suç teşkil eden davranışlara ise gerekli adli işlemlerin başlatılacağı uyarısında bulunuldu.