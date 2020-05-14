Antalya'da daha çok toplu ulaşım araçlarının arkasına tutunarak yaptıkları yolculuklarla gündeme gelen patenli gençler, bu kez bir otomobilin arkasında görüntülendi.

100. Yıl Bulvarı'nda saatteki hızı yaklaşık 80 kilometre olan otomobilin arkasına tutunarak ölüme davetiye çıkaran gençleri görenler, tehlikeli yolculuğu cep telefonları ile görüntüledi.

Şans eseri kaza yaşanmadı.