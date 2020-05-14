Haber Giriş: Kaynak: DHA
Taksim'de sosyal mesafeli "Eczacılık Günü" kutlaması
[Fotoğraf: DHA]
"14 Mayıs Eczacılık Günü" nedeniyle İstanbul Eczacılar Odası üyesi bir grup, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.
Taksim Meydanı'nda toplanan İstanbul Eczacılar Odası üyesi bir grup eczacı,"14 Mayıs Eczacılık Günü"nü kutladı.
İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, anıta çelenk bıraktı.
"Kronavirüs ile mücadelemizde 5 meslektaşımızı kaybettik"
Sarıalioğlu şu açıklamayı yaptı: "Türkiye'nin dört bir yanında 7/24 ilaç ve danışmanlık hizmeti sunan, içinde bulunduğumuz olumsuzlukları yok sayarak koronavirüse karşı canla başla savaşan, ülkemize ve insanımıza değer katan tüm meslektaşlarımıza, özverili ve fedakarca çalışmaları dolayısıyla bir kez daha teşekkür ediyoruz. Maalesef koronavirüs ile mücadelemizde 5 meslektaşımızı ve 1 eczane teknisyenimizi kaybettik, acımız büyük."
Etiketler: Taksim Meydanı kutlama 14 Mayıs Eczacılık GünüSon Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 13:39
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