Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 07:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Beşiktaş'ta seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Beşiktaş Meydanı'ndaki ışıklarda durduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiyenin müdahalesi sonucu araçtaki yangın söndürüldü.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında Barbaros Bulvarı’ndaki trafik akışı kesildi.
Yangının söndürülmesiyle trafik normale dönerken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
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