Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 04:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 ölü, 21 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu otobüs şoförü hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Mukadder Balkın idaresindeki otobüs, Denizli-Afyonkarahisar kara yolunda Süleyman Tuna Güngör yönetimindeki limon yüklü tıra çarptı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
1 ölü, 21 yaralı
Kazada otobüs şoförü Balkın, olay yerinde hayatını kaybetti. 21 yolcu ise yaralandı
Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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