Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 03:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karadeniz Sahil Yolu'nda zincirleme kaza: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Giresun'un Görele ilçesinde gizli buzlanma nedeniyle 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 2 kişinin yaralandığı kazada Giresun yönü ulaşıma kapandı.
Görele ilçesinin Yeşiltepe Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu'nda Giresun yönüne giden 3 tırın buzlanan yolda kayması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Giresun yönüne ulaşım durdu
Ulaşım Giresun yönüne dururken Trabzon yönüne giden araçlar ise şehir merkezinden geçen yola yönlendirildi.
Tırların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Buzlanma Kar Yağışı Trafik Kazası
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