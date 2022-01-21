Bir akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan ve dün izinli olan Zeynep Özcan, evine gireceği sırada bölgede dolaşan Yunus T. ile karşılaştı.

Ayağında ve kollarında yaralar olan Yunus T., Zeynep Özcan'dan yardım istedi. Yunus T.'nin durumundan şüphelenen Özcan, yardım edemeyeceğini ancak taksi çağırabileceğini söyleyerek evine girdi.

Elini pencereden içeri soktu

Evin penceresindeki sinekliği bıçakla kesen Yunus T., elini içeriye sokarak "Bana yardım etmen lazım yoksa kötü olur" dedi.

Kapıyı açarak saldırganı uzaklaştırmaya çalışan Özcan, Yunus T.'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

"Beni Allah gönderdi, seni öldürmem lazım" dedi

Özcan'ın çığlıklarını duyan çevredekiler ve o sırada işten gelen kadının eşi yardıma koştu. Uzun süre Özcan'ı darbeden ve bıçakla yaralayan Yunus T.'nin saldırı sırasında "Beni Allah gönderdi, seni öldürmem lazım" dediği öne sürüldü.

Vücudunun çeşitli yerlerinde 15'ten fazla bıçak yarası olan Zeynep Özcan, hastaneye kaldırıldı.

Saldırgan yakalandı

Zeynep Özcan'ın kurtarılmasının ardından saldırgan Yunus T. ise bölgeden koşarak uzaklaştı.

Yunus T. olay yerine yaklaşık 100 metre mesafede bulunan lastikçinin otomobilini çalarak kaçmaya çalıştığı sırada bölgeye gelen jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Yunus T.'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

"Bıçağı boğazıma dayadı"

Tedavisi tamamlanan ve taburcu olan Zeynep Özcan, yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattı:

"Yol kenarında vatandaş gibi duruyordu, valizler elinde dolmuş bekliyordu. Sonra benden yardım istedi. Ayakları çıplak ve kanlar içerisinde olduğunu görünce korktum. Hal ve hareketleri de normal değildi. Yardım edemeyeceğimi, taksi çağırabileceğini söyleyerek eve girdim ve kapıyı kilitledim. Kapıyı kilitler kilitlemez 'Allahu ekber' diye geldi. 'Bana yardım etmen lazım, beni Allah gönderdi. Ben nerede kalacağım?' demeye başladı. Kapıya vurmaya ve tekmelemeye başladı. Panikle eşimi aradım açmadı, ellerim titrediği için kimseyi arayamadım. Elini pencereden içeri sokup 'Yardım et, yoksa kötü olur' diye bağırmaya başladı. Onu uzaklaştırmak için kapıyı açtım. Elinde bıçak varmış görmedim. Bıçakla üstüme saldırdı. Aramızda arbede yaşandı. Bağırışlarıma çevredekiler yetişti ama adam beni bırakmıyordu, bizi ayıramadılar. Bıçağı boğazıma dayadı, 'Seni öldürmem lazım' dedi. Bıçağı elimle tuttum ve bıçak parmaklarımın arasından girdi. Vücudumda çok sayıda bıçak yarası ve ısırık var."