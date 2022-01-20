Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında emniyet amiri ve polis memurlarının da bulunduğu bir suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 ilde düzenlenen operasyonla, haklarında gözaltı kararı verilen 26 kişiden 24'ünü yakaladı.

Zanlılardan birinin yakalanamadığı, bir kişinin ise COVID-19 olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin MİT Başkanı'nın adını kullanarak ve gizli bir yapılanmaya mensup olduklarını söyleyerek vatandaşlardan para aldıkları iddia edildi.

Şüphelilerin ifade işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğünde sürdüğü öğrenildi.