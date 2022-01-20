Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 21:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara ve Ege için kuvvetli kar uyarısı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya ve Kocaeli ile Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde yarın akşam itibarıyla kuvvetli kar yağışı, İstanbul'da ise öğle saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Marmara'nın güneyi ve doğusuyla İç Ege'nin kuzeyinde beklenen yağışların, yarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Kuvvetli kar yağışlarının cumartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Meteorolojik Uyarı— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 20, 2022
Marmara'nın Güneyi ve Doğusu ile İç Ege'nin Kuzeyinde Beklenen Kuvvetli Kar Yağışlarına Dikkat!@AFADBaskanlik @CanakkaleGovTr @TC_Balikesir @BursaValiligi @bilecikvaliligi @yalovavaliligi @SakaryaValiligi @kocaelivaliligi @eskvaliligi @KutahyaValiligi pic.twitter.com/ub6b273P9c
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