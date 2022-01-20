Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Marmara'nın güneyi ve doğusuyla İç Ege'nin kuzeyinde beklenen yağışların, yarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli kar yağışlarının cumartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.