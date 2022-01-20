Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 21:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
8 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 9 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Aydın'da 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde, iki aile arasında çıkan ve 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 15 kişi gözaltına alındı.
"Görevli memura mukavemet" ve "ateşli silahla kasten yaralama" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken 6 kişi serbest bırakıldı.
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