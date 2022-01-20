Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 23:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da 37 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: Getty]
Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 37 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.
Antalya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişi ve grupların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
C.D.'nin, doğu illerinden Antalya'ya yüklü miktarda uyuşturucu getirdiği bilgisi üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Adreslere düzenlenen operasyonlarda, 37 kilo 550 gram uyuşturucu ve hassas terazi ile bazı materyaller ele geçirildi.
Gözaltına alınan C.D. tutuklandı.
Etiketler: Antalya Narkotik Uyuşturucu
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