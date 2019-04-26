Türkiye

Seyir halindeyken alev alan araç küle döndü

26 Nisan 2019 Cuma 07:19 - Son Güncelleme 26 Nisan 2019 Cuma 07:23

İstanbul'da seyir halindeki bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. LPG’li otomobili son anda terk eden sürücü ölümden döndü, araç kullanılamaz hale geldi.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde gece saatlerinde seyir halinde olan İbrahim Bektaş yönetimindeki 34 CAH 75 plakalı LPG’li aracın ön kısmından alevler yükselmeye başladı. Sürücü aracını durdurarak araçtan inerken alevlerden son anda kurtuldu. Alevler kısa sürede otomobili sararken alev topuna dönen otomobil olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Büyükdere Caddesi üzerindeki araç yangını nedeniyle Beşiktaş istikametine yol araç trafiğine kapatıldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen otomobilde bir süre soğutma çalışması yapıldı. Otomobilin söndürülmesinin ardından yol yeniden araç trafiğine açılırken, yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Kaynak: İHA Etiketler: İstanbul kağıthane

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.