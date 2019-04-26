31 Mart yerel seçimlerinin ardından AK Parti ilk kez kamp yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da teşkilat ile buluşacak. Milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanları ile il başkanları bir araya gelecek.

AK Parti yerel seçim sonuçlarını seçimin hemen ardından dar kapsamda değerlendirdi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kızılcahamam kampında AK Parti teşkilatı tarafından hazırlanan raporlarla geniş bir şekilde ele alınacak.

Yerel seçimlere ilişkin 81 ilde ayrıntılı raporlar hazırlandı. Oyların arttığı ya da azaldığı yerler ile sebeplere ilişkin tespitlerin yer aldığı raporlar, Kızılcahamam'da değerlendirilecek.

Bugün başlayacak kamp 3 gün sürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Nisan Cumartesi günü açılış konuşmasını yapacak. Kampta, seçim sonuçları tüm detayları ile analiz edilecek. Terörle mücadele ve ekonomi başta olmak üzere bir çok başlık toplantılarda ele alınacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kampta birer sunum gerçekleştirecek. İstişare ve değerlendirmelerin ardından Kızılcahamam kampı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla Pazar günü sona erecek.

Kızılcahamam'da kampın gerçekleşeceği otele çıkan tüm yollar AK Parti afiş ve bayraklarıyla donatıldı. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Otele giren çıkan tüm araçlar büyük bir titizlikle kontrol ediliyor.

Kaynak: TRT Haber