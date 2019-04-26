Deneyim uçuşu için ilçeye gelen 61 yaşındaki Henk Greng Alan yamaç paraşütü yapmak için Babadağ'a çıktı. Bin 700 metredeki pistten tekli atlayış yapan Alan, belirlenemeyen bir nedenle kayalık alana düştü.

Alan'ın düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Alan'ın düştüğü alana AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Alan'ın cesedi, yaklaşık 3 saat süren çalışmayla Kozağaç Mahallesi'nde hazır bekleyen cenaze nakil aracına ulaştırıldı.

Alan'ın cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Alan'ın, Babadağ’dan ilk kez uçuş yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA