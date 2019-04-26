İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgüt mensubu sivil ve askerlerin irtibat amacıyla kamuya açık büfe, market gibi yerlerde bulunan ankesörlü telefonları kullanarak haberleştikleri tespit edildi.

Bu çerçevede, Başsavcılığın talimatıyla, halen aktif görevde bulunan 210 asker hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen kişilerin, 5'inin albay, 7'sinin yarbay, 14'ünün binbaşı, 33'ünün yüzbaşı, 47'sinin üsteğmen, 2'sinin teğmen, 102'sinin ise astsubay olduğu belirtildi.

Bu personelin 112'sinin Kara Kuvvetleri, 29'unun Hava Kuvvetleri, 50'sinin Deniz Kuvvetleri, 14'ünün Jandarma Genel Komutanlığı, 5'inin Sahil Güvenlik Komutanlığı'na mensup olduğu açıklandı.

Şüphelilerin yakalanması ve gözaltına alınması için gece saat 01.00'den itibaren eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Gözaltı işlemleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülüyor.

Kaynak: TRT Haber