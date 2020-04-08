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Seyir halindeki tırın lastikleri alev aldı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de lastiklerinin alev alması sonucu yanmaya başlayan tır dorsesi, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Osmaniye'de Mehmet Fatih Sarıkaya idaresindeki tırın dorse lastikleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Düziçi ilçesi yakınlarında yanmaya başladı.
Tırın kupasını dorseden ayıran sürücü durumu jandarmaya ve itfaiyeye haber verdi.
[Fotoğraf: AA]
Olay yerine gelen Düziçi Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını dorseye sıçramadan söndürdü. Yangında dorsede maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: tır dorsesi Osmaniye lastikSon Güncelleme: 8 Nisan 2020 Çarşamba 16:11
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