Koronavirüs (COVID-19) tedavisi gören ve iyileşenlerden biri hemşire Melek Yıldırım. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi sürecinin çok başarılı bir şekilde tamamlandığını söyledi.

"Tedavim bittikten sonra normal hayatıma dönebildim ama evdeki izolasyonuma ve sosyal mesafeme de aynı zamanda çok dikkat ettim."

Pozitif olduğunu öğrendiğinde tansiyonunun düştüğünü anlatan Yıldırım, "Ama genç hasta olduğum için korkmadım. Bu izolasyon döneminde temas ettiğimi düşündüğüm kişilerden dolayı büyük bir endişe duydum. Şükür onlarla ilgili bir sıkıntı olmadı" dedi.

Plazma bağışı yapan hemşire Melek Yıldırım, koronavirüs ile mücadele sürecinde neler yaşadığını @trthaber’e anlattı. pic.twitter.com/LLmeTNm2p1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 8, 2020

"Yakalanmamış olanlardan evde kalmalarını rica ediyorum" diyen Yıldırım, insanların konuyu ciddiye alması gerektiğini belirtti.

Pozitif hastaların tedavisi bittikten sonra plazma bağışçısı olabileceğinden de bahseden Yıldırım, "Dün bir bağışta bulundum. Ağrılı bir işlem değil, sonrasında bir sıkıntı yaşamadım ve çok mutlu oldum. Hasta bir insana bir umut oluyorsunuz ve elinizde bir imkan varken bunu yapmak çok güzel bir duygu" dedi.