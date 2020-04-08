Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da mezarlıklar ziyarete kapatıldı
[Fotoğraf: AA ]
Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında mezarlıkları cenaze sahipleri haricinde ziyarete kapattı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs önlemlerine devam ediyor.
Belediyenin Twitter hesabından yapılan açıklamada mezarlık ziyaretlerine yasak getirildi.
Açıklamada şöyle denildi:
"Salgın nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın defin işlemleri günlük olarak devam etmektedir. Güvenliğiniz açısından, salgın tedbirleri kapsamında cenaze yakını haricinde tüm mezarlıklar geçici süreyle ZİYARETE kapatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Etiketler: mezarlık ziyaretlerine yasak mezarlık ankaraSon Güncelleme: 8 Nisan 2020 Çarşamba 12:48
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