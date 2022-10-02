Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar 12:35Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Seyir halindeki otobüsün şoförü ayağa kalkıp halay çekti: O anlar kamerada
İstanbul-Ağrı seferini yapan yolcu otobüsünün şoförü, seyir halindeyken ayağa kalkıp halay çekti. Otobüsteki yolcular o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
İstanbul-Ağrı arasında sefer yapan bir yolcu otobüsünün şoförü, seyir halindeyken, araçta çalan müziğe önce oturduğu yerden eşlik etti, daha sonra ayağa kalkıp halay çekti.
Direksiyonu da bir eliyle kontrol etmeye çalıştı.
Yolculardan biri, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medya hesabında paylaştı.
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