İstanbul-Ağrı arasında sefer yapan bir yolcu otobüsünün şoförü, seyir halindeyken, araçta çalan müziğe önce oturduğu yerden eşlik etti, daha sonra ayağa kalkıp halay çekti.

Direksiyonu da bir eliyle kontrol etmeye çalıştı.

Yolculardan biri, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medya hesabında paylaştı.