Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar 10:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da kaçak silah imalatı operasyonu
[Fotograf: AA]
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kaçak silah imalathanesine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Küçükdikili Mahallesi'ndeki işletmede kaçak silah imalatı yapıldığını belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipleri gören şüpheliler, tabancalardan bazılarını iş yerinin penceresinden bahçeye attı.
İşletme ve bahçesindeki incelemede ruhsatsız 12 tabanca, 15 şarjör, 6 namlu ve tabanca yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Polis, şüpheliler İ.H.K. ve K.Y'yi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.H.K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Adana Silah Kaçakçılığı Kaçakçılık
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