Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar 08:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
TEM Otoyolu'nda seyreden otomobil köprüden uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotograf: AA]
İstanbul Ümraniye'de TEM Otoyolu'nda köprüden düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, yanındaki kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Varan Caddesi trafiğe kapatıldı.
TEM Otoyolu Kadıköy istikametinde seyir halinde olan Serdar Kesim yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden Varan Caddesi'ne düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Varan Caddesi trafiğe kapatıldı
İtfaiye ekipleri hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü ve yanındaki İrem M'yi bulundukları yerden çıkardı.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Kesim'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı İrem M, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza dolayısıyla Varan Caddesi trafiğe kapatıldı.
[Fotoğraf: AA]
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