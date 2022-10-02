Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar 07:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da bir iş yerine saldırı: Patlama sonrası yangın çıktı
[Fotograf: AA]
Adana'da bir iş yerine yanıcı cisim atıldı. Patlama ve yangınla birlikte alev alan iş yeri, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.
Merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde bir iş yerinde patlama olduğu ve yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, internet kafe olarak kullanılan iş yerindeki yangını söndürdü.
Hasar oluşan iş yerinde yapılan ilk incelemede, içeriye yanıcı cisim atılması sonrası patlama meydana geldiği ve yoğun duman çıktığı tespit edildi.
Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
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