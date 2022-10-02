Yurdun büyük kesiminde kuvvetli rüzgarın etkisini göstermesi bekleniyor. Bu sebeple deniz seferlerinde de iptaller yaşanıyor.

İDO ve BUDO olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerin gerçekleştiremeyeceğini duyurdu.

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İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) iptal ettiği seferler:

08.30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy

12.00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma

Ayrıca 17.30'daki Bursa-Avcılar-Büyükçekmece ve 20.00'deki Büyükçekmece-Avcılar-Bursa seferleri de tarife değişikliği nedeniyle iptal oldu.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) iptal olan seferleri:

08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)