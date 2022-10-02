Dikmen Mahallesi kırsalında, ağaçtan düşüp ayakları kırıldığı belirlenen ayı köylüler tarafından bulundu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, vatandaşlarla birlikte ayıyı bulunduğu yerden sal yaparak çıkardı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Görevliler tarafından alınan yaralı ayı, tedavisinin yapılması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya Doğal Yaşam Alanı, Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Yaralı ayının tedavisi yapıldıktan sonra doğaya salınacak.

[Fotoğraf: TRT Haber]