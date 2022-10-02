Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar 06:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sakarya'da yaralı bulunan ayı tedaviye alındı
[Fotograf: TRT Haber]
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan yaralı ayı tedavi altına alındı. Ayı, tedavisi yapıldıktan sonra yeniden doğaya salınacak.
Dikmen Mahallesi kırsalında, ağaçtan düşüp ayakları kırıldığı belirlenen ayı köylüler tarafından bulundu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, vatandaşlarla birlikte ayıyı bulunduğu yerden sal yaparak çıkardı.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Görevliler tarafından alınan yaralı ayı, tedavisinin yapılması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya Doğal Yaşam Alanı, Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.
Yaralı ayının tedavisi yapıldıktan sonra doğaya salınacak.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Etiketler: Sakarya
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