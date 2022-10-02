Kaza, Gemlik ilçesi Kumla Yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü Murat Faraş ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Faraş’ı Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Faraş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evli olduğu öğrenilen Faraş'ın hayatını kaybettiği kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.