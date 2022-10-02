Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar 03:33Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Bursa’nın Gemlik ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Gemlik ilçesi Kumla Yolu üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü Murat Faraş ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Faraş’ı Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Faraş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Evli olduğu öğrenilen Faraş'ın hayatını kaybettiği kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.
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