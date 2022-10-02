Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar 03:03Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
İstanbul'da "Huzurlu Sokak" denetimi
[Fotograf: DHA]
İstanbul Maltepe'de polis ekiplerince "Huzurlu Sokak Uygulaması" gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde ruhsatsız pompalı tüfek ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Denetim sırasında kurallara uymayanlara toplam 25 bin 729 lira para cezası uygulandı.
Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli yürüttüğü uygulamada, Gülsuyu ve Gülensu mahalleleri başta olmak üzere ilçe genelindeki park ve bahçeler, halkın yoğun olduğu cadde ve sokaklar ile sahil bandında denetimler yapıldı.
Kahvehane ve kafelerde de denetimde bulunan ekipler, kimlik kontrolü ve üst araması yaptı.
[Fotoğraf: AA]
İlçenin belli bölgelerinde oluşturulan kontrol noktalarında da araçlar denetime tabi tutuldu.
Çalışmalar sırasında ruhsatsız pompalı tüfek ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Denetim sırasında kurallara uymayanlara toplam 25 bin 729 lira para cezası kesildiği öğrenildi.
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