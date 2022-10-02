Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar 01:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tur otobüsü yolda kaldı, yolcuların imdadına jandarma yetişti
[Fotograf: AA]
Tunceli'de Hozat-Ovacık kara yolunda bir tur otobüsü arızalandı. Otobüste mahsur kalan yolcuları jandarma ekipleri kurtardı.
Bir grup vatandaşı taşıyan tur otobüsü Ovacık-Hozat kara yolunda arızalandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma birlikleri ve Hozat Belediyesine ait araçlar sevk edildi.
Yolda mahsur kalan vatandaşlar, jandarma ve belediyeye ait araçlara bindirilerek Hozat ilçesine gönderildi.
Etiketler: Tunceli
Sıradaki Haber
Manisa'da alkollü kişi 50 metrelik uçurumdan düştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz