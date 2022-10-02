Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar 01:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da son 83 yılın sıcaklık rekoru kırıldı
[Fotograf: AA]
Antalya'da 1940 yılından bu yana dün 40,4 santigrat dereceyle ekim ayı sıcaklık rekoru kırıldı.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, 83 yıl aradan sonra ekim ayı sıcaklık rekorunun dün kırıldığını açıkladı.
Önceki rekorun 4 Ekim 1940'ta 38,7 derece olarak ölçüldüğünü ifade eden Gültekin şu bilgileri paylaştı:
"Dün Antalya'da en yüksek sıcaklık Bölge Müdürlüğümüzde 40,4 derece, Akdeniz Üniversitesinde 41,1 derece, Antalya Havalimanı'nda 41,2 derece, Kepez ilçesinde 40,5 derece olarak kaydedilmiştir."
Etiketler: Antalya Meteoroloji
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