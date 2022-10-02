Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, 83 yıl aradan sonra ekim ayı sıcaklık rekorunun dün kırıldığını açıkladı.

Önceki rekorun 4 Ekim 1940'ta 38,7 derece olarak ölçüldüğünü ifade eden Gültekin şu bilgileri paylaştı:

"Dün Antalya'da en yüksek sıcaklık Bölge Müdürlüğümüzde 40,4 derece, Akdeniz Üniversitesinde 41,1 derece, Antalya Havalimanı'nda 41,2 derece, Kepez ilçesinde 40,5 derece olarak kaydedilmiştir."