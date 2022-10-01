Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi 23:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
El freni çekilmeyen otomobil iş yerine çarptı
[Fotograf: AA]
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, içindeki yolcularla beraber kayarak bir iş yerine çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Bozyaka Mahallesi Eski İzmir Caddesi'nde ismi belirlenemeyen otomobil sürücüsü, bir iş yerinin önünde durdu ve el frenini çekmeden araçtan indi.
Elinde poşetlerle aracına binmeye hazırlanan sürücü, otomobilin hareket etmesiyle aracının peşinden koşmaya başladı. Hızlanan araç, karşı şeride geçip bir iş yerinin duvarına çarparak durdu.
Yaralananın olmadığı kazada, 1'i bebek 3 kişi çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: İzmir Trafik Kazası
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