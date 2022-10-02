Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar 01:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de zincirleme kazaya 4 araç karıştı: 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Kocaeli'de zincirleme kaza meydana geldi. 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden 3 otomobil ve bir motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü ile yanındaki kişi sağlık ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunun Ankara istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Antalya'da son 83 yılın sıcaklık rekoru kırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz