Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar 01:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da alkollü kişi 50 metrelik uçurumdan düştü
[Fotograf: AA]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kişi 50 metrelik uçuruma düştü. Yaralanan kişi ekiplerin çabalarıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Osmancık Mahallesi'nde M.Ü., arkadaşlarıyla makilik alanda alkol aldıktan sonra dengesini kaybederek uçuruma düştü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yaklaşık 50 metrelik uçuruma düşen yaralı M.Ü'yü bulunduğu yerden sedyeye alıp halat yardımıyla düzlüğe çıkardı.
Yaralı, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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