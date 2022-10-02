Yangın, saat 21.15 sıralarında Gediz'e bağlı Altınkent köyünde Murat Olgun’a ait iki katlı ahşap evde çıktı.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale ile yangın diğer binalara sıçramadan yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı.

Yangının çıktığı evde kimsenin yaşamadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.