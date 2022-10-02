Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar 02:24Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kütahya'da iki katlı ahşap evde yangın: Küle döndü
[Fotograf: DHA]
Kütahya'nın Gediz ilçesinde, boş olan iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 21.15 sıralarında Gediz'e bağlı Altınkent köyünde Murat Olgun’a ait iki katlı ahşap evde çıktı.
Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale ile yangın diğer binalara sıçramadan yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı.
Yangının çıktığı evde kimsenin yaşamadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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